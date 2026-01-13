Commercialisti in vista delle prossime elezioni Tiezzi fa il bilancio di fine mandato

In vista delle prossime elezioni, Tiezzi presenta il bilancio di fine mandato. L'analisi evidenzia le principali scelte strategiche adottate dal Consiglio uscente, volte a tutelare gli interessi dei commercialisti e della comunità professionale. Un momento di riflessione sul percorso compiuto e sulle iniziative intraprese durante il mandato, per garantire continuità e sviluppo nel settore.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – Tiezzi, bilancio di fine mandato. "Il Consiglio uscente ha adottato scelte strategiche nell'interesse della professione e della collettività. Riallacciati e consolidati rapporti con le istituzioni". Dall'attenzione alle nuove generazioni con la Borsa di studio "Vignaroli", all'attività svolta attraverso l'Organismo di Composizione della Crisi, passando per la formazione. Il presidente uscente auspica che il nuovo Consiglio prosegua nel solco della continuità. Il presidente uscente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo Roberto Tiezzi, insieme al presidente uscente della Fondazione Alessandro Ghiori e alla presidente uscente del Comitato Pari Opportunità Carla Vilucchi, ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa di fine mandato.

