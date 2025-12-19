Consiglio generale Cisl Fp Catania | Il lavoro pubblico è il pilastro della coesione sociale

Si è svolto a Catania il Consiglio generale della CISL FP Catania, momento centrale di confronto e analisi sull’attività sindacale e sulle sfide che attendono il lavoro pubblico nel territorio. L’incontro ha coinvolto dirigenti, delegate e delegati della federazione, che hanno contribuito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Consiglio generale della Cisl Fp Sicilia, tracciate le linee strategiche per il futuro Leggi anche: Il welfare e la coesione sociale: il convegno coordinato dalla Cisl Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Consiglio Generale Cisl Fp Ragusa - Siracusa, solidità e rinnovamento le chiavi per le sfide future - Radio RTM Modica; Consiglio generale Fim . In primo piano il Ccnl Metalmeccanici; Territori, consiglio generale Cisl Palermo Trapani; First Cisl Friuli Venezia Giulia, concluso il Consiglio generale di fine anno. Consiglio Generale Cisl Fp Ragusa-Siracusa, solidità e rinnovamento le chiavi per le sfide future - Si è tenuto a Ragusa, presso la sala assemblea della sede Cisl, il Consiglio generale della Cisl Funzione Pubblica Ragusa Siracusa, ... radiortm.it

Cisl Funzione Pubblica Frosinone, a Ferentino il Consiglio Generale. Cuozzo: “Comunità, concretezza e centralità delle persone” - I dirigenti del sindacato hanno affermato: "Avanti sul cammino della responsabilità per dare valore e riconoscimento al lavoro pubblico e dei servizi pubblici" ... tunews24.it

La Cisl Fp Ragusa-Siracusa verso il 2026: “Investire sui giovani e puntare sulla digitalizzazione” - “Investire sui giovani, sul coordinamento donne e politiche di genere e puntare fortemente sul progetto di digitalizzazione”. siracusanews.it

Il Segretario Generale della Cisl sarda oggi al Consiglio Generale FIT CISL Sardegna. Oggi Pier Luigi Ledda ha preso parte ai lavori del Consiglio generale della FIT CISL Sardegna, un momento di confronto vero e partecipato, dentro una fase complessa p - facebook.com facebook

Al Consiglio generale @cislfproma e @cisl_fplazio, le conclusioni del segretario generale @cislfp @chierchiar! #ilmiolavorovale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.