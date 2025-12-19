Consiglio generale Cisl Fp Catania | Il lavoro pubblico è il pilastro della coesione sociale

19 dic 2025

Si è svolto a Catania il Consiglio generale della CISL FP Catania, momento centrale di confronto e analisi sull’attività sindacale e sulle sfide che attendono il lavoro pubblico nel territorio. L’incontro ha coinvolto dirigenti, delegate e delegati della federazione, che hanno contribuito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

