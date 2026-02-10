Asl insediato Comitato unico di garanzia | Per un ambiente di lavoro equo e inclusivo

BRINDISI - Nella mattinata di ieri, lunedì 9 febbraio, nella sede della Direzione generale Asl in via Napoli a Brindisi, si è svolta la riunione di insediamento del nuovo Cug: Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le.

