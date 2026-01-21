Confindustria Toscana Sud organizza un incontro dedicato alle aziende familiari, elementi fondamentali dell’economia locale e nazionale. L’appuntamento si focalizza sulle principali sfide legate al passaggio generazionale e all’adattamento ai cambiamenti globali, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento per supportare la continuità e lo sviluppo di queste imprese. L’evento si terrà ad Arezzo il 21 gennaio 2026.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Le aziende familiari costituiscono l'ossatura del tessuto economico italiano, tuttavia dinamiche come il passaggio generazionale e l'adeguamento ai nuovi scenari globali rappresentano sfide cruciali per la loro sopravvivenza e la loro crescita. Per approfondire questi temi, Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. e Rotary Club Arezzo Est, organizza l'incontro «Evoluzione e sviluppo delle aziende familiari», che si terrà domani, alle 18, presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud. «Le imprese familiari hanno fatto grande l'Italia, sono caratterizzate da una forte resilienza grazie ad una visione orientata al lungo periodo e ad un capitale umano coeso e fortemente motivato; sono sicuramente un modello di successo, ma richiedono una pianificazione rigorosa per affrontare i cambiamenti - spiega Giordana Giordini, presidente di Confindustria Toscana Sud - insieme a Federico Sella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Patrimoni Sella & C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confindustria Toscana sud, incontro sulle aziende familiari

Evoluzione e sviluppo aziende familiari, l’incontro in Confindustria Toscana Sud con Federico SellaIn un contesto di cambiamenti economici e globali, le aziende familiari affrontano sfide fondamentali per la loro continuità e sviluppo.

Confindustria, “Evoluzione e sviluppo delle aziende familiari”Le aziende familiari rappresentano una componente fondamentale dell’economia italiana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Evoluzione e sviluppo aziende familiari, l’incontro in Confindustria Toscana Sud con Federico Sella; Poti: la montagna degli aretini. Da La Scheggia alla Val Cerfone, un territorio da salvare, l’incontro; Confindustria, Evoluzione e sviluppo delle aziende familiari; La crisi dell'oro, Giordini: Ecco la ricetta per superare questa fase complessa. Su cosa dobbiamo puntare.

Evoluzione e sviluppo aziende familiari, l’incontro in Confindustria Toscana Sud con Federico SellaL'amministratore delegato e direttore generale di Banca Patrimoni Sella & C. sarà ospite nella sede di Arezzo dell'associazione di categoria giovedì 22 gennaio alle ore 18 ... arezzonotizie.it

Evoluzione e sviluppo delle aziende familiari, incontro in Confindustria Toscana SudGiovedì 22 gennaio ad Arezzo focus su governance, passaggio generazionale e innovazione con Federico Sella ... maremmanews.it

EVOLUZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE FAMILIARI Giovedì 22 gennaio l’incontro in Confindustria Toscana Sud con Federico Sella Le aziende familiari costituiscono l’ossatura del tessuto economico italiano, tuttavia dinamiche come il passaggio facebook