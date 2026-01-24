Dimarco dopo Inter-Pisa | Per un mese sono sparito anche dai miei amici ho deciso di isolarmi

Dopo la partita tra Inter e Pisa, Federico Dimarco ha condiviso le motivazioni del suo isolamento temporaneo, spiegando di aver deciso di allontanarsi dagli amici per un mese al fine di riflettere sul proprio percorso e sulle sfide affrontate all'inizio della stagione. Le sue parole rivelano un momento di introspezione personale, importante per ritrovare equilibrio e concentrazione nel prosieguo della stagione.

Federico Dimarco si è raccontato in diretta subito dopo Inter-Pisa. Il terzino dell'Inter ha spiegato un suo percorso fatto agli inizi della stagione: "Per un po' sono sparito anche dai miei amici, avevo bisogno di riflettere".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Dimarco migliore in campo: “Dopo l’anno scorso sono sparito un mese”Federico Dimarco si è distinto nella recente partita dell’Inter contro il Pisa, contribuendo in modo significativo alla vittoria della squadra.

