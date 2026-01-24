Dimarco dopo Inter-Pisa | Per un mese sono sparito anche dai miei amici ho deciso di isolarmi

Dopo la partita tra Inter e Pisa, Federico Dimarco ha condiviso le motivazioni del suo isolamento temporaneo, spiegando di aver deciso di allontanarsi dagli amici per un mese al fine di riflettere sul proprio percorso e sulle sfide affrontate all'inizio della stagione. Le sue parole rivelano un momento di introspezione personale, importante per ritrovare equilibrio e concentrazione nel prosieguo della stagione.

Federico Dimarco si è raccontato in diretta subito dopo Inter-Pisa. Il terzino dell'Inter ha spiegato un suo percorso fatto agli inizi della stagione: "Per un po' sono sparito anche dai miei amici, avevo bisogno di riflettere".

Dimarco migliore in campo: “Dopo l’anno scorso sono sparito un mese”Federico Dimarco si è distinto nella recente partita dell’Inter contro il Pisa, contribuendo in modo significativo alla vittoria della squadra.

Dimarco dopo Inter-Pisa: Per un mese sono sparito anche dai miei amici, ho deciso di isolarmiFederico Dimarco si è raccontato in diretta subito dopo Inter-Pisa. Il terzino dell’Inter ha spiegato un suo percorso fatto agli inizi della stagione: Per un po’ sono sparito anche dai miei amici, ... fanpage.it

Inter-Pisa, Dimarco e Pio Esposito dopo il match: le loro paroleDimarco e Pio Esposito hanno parlato a DAZN dopo Inter-Pisa, sfida terminata 6-2 a favore dei nerazzurri. Le loro dichiarazioni. spaziointer.it

Dimarco: "Avevamo voglia di vincere la partita, era importante segnare nel primo tempo. Siamo partiti male ma siamo stati bravi a ribaltarla. Ho sempre lavorato duro, ho voluto azzerare tutto dopo la stagione scorsa. Sono sparito da tutti per un mese, anche da x.com

