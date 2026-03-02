come indossare il trench in primavera 5 outfit per over 40

Con l’arrivo della primavera, il trench ritorna protagonista negli outfit di molte donne over 40. Questo capo versatile si adatta a diverse occasioni ed è apprezzato per la sua capacità di completare look eleganti, casual o sofisticati. Nei prossimi giorni verranno proposte cinque combinazioni di stile, pensate per valorizzare questa stagione e il guardaroba femminile in modo pratico e raffinato.

Il trench è uno dei capospalla evergreen che spopola durante la primavera e che si abbina alla perfezione con capi sia eleganti che casual Il trench è un capospalla che torna di moda ogni primavera. È amato dalle fashioniste perché è un capo camaleontico. Non è né troppo corto e nemmeno tanto lungo. Dona un tocco di eleganza ad ogni outfit senza esagerare. Il precursore del trench si chiama “Macintosh” ed era il primo soprabito ideato dal chimico Charles Macintosh. Successivamente divenne la divisa militare britannica dalla quale prende il nome di “trench coat” che significa letteralmente “cappotto da trincea”. Caratterizzato dalle spalline, il collo rialzato e il doppiopetto è diventato il capospalla più gettonato tra le celebreties del cinema come Audrey Hepburn che lo indossò in Colazione da Tiffany. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

