Come ha chiuso il 2025 Interparfums? 1 miliardo e mezzo e stime confermate

Interparfums ha annunciato di aver concluso il 2025 con un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro, cifra confermata anche dalle stime ufficiali. La società ha comunicato di aver registrato un aumento sia nel quarto trimestre sia sull’intero esercizio annuale. I risultati finanziari dell’azienda sono stati resi pubblici e riflettono un incremento rispetto all’anno precedente.

Il colosso dei profumi Interparfums ha rivelato i risultati finanziari dell’anno precedente. Ha anche parlato di un aumento per il quarto trimestre e per l’intero esercizio 2025. Un ottimo risultato, se si considera il contesto globale caratterizzato da pressioni macroeconomiche e le conseguenze dei dazi di Trump. Per quanto riguarda le vendite, durante il quarto trimestre sono cresciute del 7%, raggiungendo 386 milioni di dollari (circa 356 milioni di euro). Invece, i ricavi annuali hanno registrato un incremento del 2%, registrando 1,49 miliardi di dollari (circa 1,37 miliardi di euro). L’utile netto attribuibile alla società è salito del 2% su base annua, arrivando a 168 milioni di dollari (circa 155 milioni di euro) rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Interparfums in tenuta. Utile a 127 milioni (+2%)Il gruppo beauty francese chiude l’esercizio con ricavi in crescita a quasi 900 milioni di euro. Dividendo stabile a 1,05 euro per azione e patrimonio netto a 732 milioni ... milanofinanza.it