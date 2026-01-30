Olio straniero Coldiretti lancia l’allarme | nel 2025 importati mezzo miliardo di chili

Nel 2025 l’Italia importerà oltre mezzo miliardo di chili di olio d’oliva straniero. Lo denuncia Coldiretti, che sottolinea come questa cifra influenzerà i prezzi dell’extravergine italiano e metterà sotto pressione i consumatori. La situazione rischia di rendere più difficile distinguere tra olio locale e prodotto importato, con ripercussioni sulla trasparenza del mercato.

Nel 2025 oltre mezzo miliardo di chili di olio d’oliva hanno attraversato le frontiere italiane, con effetti diretti sui prezzi dell’extravergine nazionale, sui consumatori e sulla trasparenza del mercato. A lanciare l’allarme è Coldiretti, che denuncia una pressione crescente dell’olio estero a basso costo sul sistema produttivo italiano e chiede più controlli e regole chiare a tutela del Made in Italy. Secondo l’organizzazione agricola, l’afflusso massiccio di prodotto straniero non solo deprime le quotazioni dell’olio italiano, ma alimenta pratiche ingannevoli e favorisce un mercato opaco in cui prosperano trafficanti di olio e attività illegali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Olio Straniero

Coldiretti denuncia come l'Europa sembri trascurare le questioni legate all'importazione di olio straniero, favorendo gli interessi della grande industria olearia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olio Straniero

Made in Italy, Coldiretti: nel 2025 invasi i mercati da mezzo miliardo di olio stranieroNel 2025 oltre mezzo miliardo di chili di olio d’oliva hanno attraversato le frontiere italiane, deprimendo i prezzi dell’extravergine nazionale, alimentando ... napolivillage.com

Coldiretti: più controlli e regole chiare su import olioRoma, 30 gen. (askanews) – Nel 2025 oltre mezzo miliardo di chili di olio d’oliva hanno attraversato le frontiere italiane, deprimendo i prezzi dell’extravergine nazionale, alimentando inganni ai dan ... askanews.it

#Agricoltori in marcia a #Roma contro l’invasione di #oliostraniero dalla #Tunisia. @coldiretti mobilita migliaia di produttori per chiedere più #controlli, #etichettetrasparenti e tutela del #madeinItaly in #Ue x.com

Telesveva. . LA SCUOLA INFORMA - I.I.S.S. "DELL'OLIO-COSMAI" - facebook.com facebook