Commisso ha già speso mezzo miliardo la Fiorentina è sull’orlo della Serie B e il prossimo bilancio sarà in rosso
Nel calcio moderno, dove i bilanci contano quasi quanto i risultati e i progetti si misurano spesso a colpi di milioni, esiste ancora una verità scomoda: spendere tanto non significa necessariamente vincere. Lo dimostra, oggi più che mai, il caso della Fiorentina di Commisso, una delle squadre più ambiziose — e sulla carta più solide — della Serie A, precipitata però in una crisi sportiva tanto profonda quanto difficile da spiegare. Ne parla La Gazzetta. La risposta non sta solo nel campo, ma in una catena di scelte, numeri e scommesse che oggi presentano il conto. Commisso dovrà rimettere mano al portafogli a Firenze, eppure ha già speso mezzo miliardo (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La Gazzetta: "In estate ha speso 89 milioni in acquisti e ha il settimo monte ingaggi della Serie A. Ora si contano i danni di una sequela di scelte sbagliate"