Durante la 104esima Assemblea Generale dell’Ifab a Hensol, in Galles, sono state discusse le modifiche alle regole del calcio. Sono stati presentati nuovi sistemi di simulazione, modifiche alle tempistiche e aggiornamenti sui secondi gialli, con l’obiettivo di rendere più chiaro e rapido il gioco. Le novità riguardano le procedure e le sanzioni applicate durante le partite.

L'International Football Association Board ha lanciato delle nuove regole per combattere le simulazioni e le perdite di tempo. Durante la centoquattresima assemblea generale, l'Ifab ha approvato una serie di direttive che entreranno in vigore dal 1° giugno, quindi a partire dai Mondiali in America. Il consiglio dell'Ifab, riunito a Hensol, in Galles, ha stabilito un nuovo limite per i portieri. Quando l'arbitro si accorge di una perdita di tempo può avviare un countdown di 5 secondi, a discapito degli 8 attualmente in vigore. Lo stesso principio sarà applicato anche alle rimesse laterali. Se la regola viene violata, sarà assegnato un calcio d'angolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Simulazioni, perdite di tempo e secondi gialli: come cambia il calcio con le nuove regole Ifab

Leggi anche: L’Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaio

Leggi anche: Nuove regole IFAB 2026: perdite di tempo, VAR e fuorigioco. Cosa cambierà nel regolamento già dai prossimi Mondiali

Contenuti utili per approfondire Simulazioni.

Temi più discussi: Var, si corre ai ripari: mai più un caso Kalulu, nuove regole su simulazioni e perdite di tempo; Var, simulazioni, perdite di tempo: come cambia il calcio. Le nuove regole Ifab; Nuove regole per i Mondiali: stretta su perdite di tempo, simulazioni e protocollo VAR; La FIFA vuole limitare simulazioni e perdite di tempo con una nuova regola che penalizza i veri infortunati.

Var, simulazioni, perdite di tempo: come cambia il calcio. Le nuove regole IfabInfine, i calciatori infortunati e soccorsi in campo dovranno uscire e aspettare un minuto prima di rientrare - con esclusione dei portieri e a meno di cartellino per l'avversario - mentre quelli ... sport.sky.it

Le nuove regole del calcio: Var allargato, lotta contro le perdite di tempo e simulazioniL’International Football Association Board (IFAB) ha annunciato una serie di cambiamenti radicali alle regole del gioco, mirati a velocizzare le partite e scoraggiare tattiche ostruzionistiche. Le mis ... sportparma.com

Ancora una volta il tema simulazioni fa parlare di sé Questa volta a rendersi protagonista è stato Alexis Saelemaekers durante Cremonese-Milan. Un gesto che poteva costargli molto caro, data la diffida e possibilità di saltare dunque il derby in programm - facebook.com facebook

Var, simulazioni, perdite di tempo: come cambia il calcio. Le nuove regole Ifab #SkySport #IFAB #WC2026 #Var x.com