L’Ifab deciderà su Var perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaio

Il 20 gennaio 2026, l’Ifab si riunirà per discutere possibili modifiche alle regole del calcio, tra cui l’uso del VAR, le perdite di tempo e altre innovazioni. La decisione potrebbe influenzare il modo di giocare e le competizioni future, incluso il prossimo Mondiale. Questa riunione rappresenta un momento importante per il calcio, che potrebbe vedere cambiamenti significativi nel regolamento del gioco.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il calcio è pronto a un possibile cambio di passo: il 20 gennaio 2026 l’Ifab – International Football Association Board, l’organo che regola e modifica le regole del gioco – si riunirà in conclave per decidere alcune innovazioni che potrebbero ridefinire il modo di giocare, a partire dai prossimi campionati o addirittura dal Mondiale. Tra le novità più attese ci sono i 2 minuti fuori per infortuni già sperimentati con successo in Premier League, Mls, poi il possibile ritocco del fuorigioco, interventi per limitare le perdite di tempo e aggiornamenti al Var, che potrebbero includere il controllo del secondo giallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

