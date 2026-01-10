Arezzo assalto in gioielleria | colpo da 500mila euro Indaga la polizia

Nella mattina del 9 gennaio 2026, una gioielleria nel centro storico di Arezzo è stata oggetto di un furto con un bottino stimato in circa 500mila euro, tra gioielli e oggetti in oro. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. La scoperta del colpo ha suscitato attenzione, mentre le forze dell’ordine lavorano per chiarire i dettagli dell’episodio.

Secondo una prima stima, ancora non definitiva, il bottino del colpo di ieri, 9 gennaio 2026, alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro storico di Arezzo, si aggirerebbe intorno ai 500mila euro tra gioielli e oggetti in oro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, assalto in gioielleria: colpo da 500mila euro. Indaga la polizia Leggi anche: Assalto alla gioielleria Grotti, colpo da mezzo milione di euro Leggi anche: Arezzo, ruba collana da 2.000 euro in gioielleria: denunciato 20enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Banditi armati di piccone assaltano la gioielleria in pieno giorno ad Arezzo; Assalto alla gioielleria Grotti: passante filma i ladri in azione. Ecco il video del colpo; Rapina in pieno giorno in una gioielleria di Arezzo; Assalto in pieno giorno a gioielleria di Arezzo: ladri usano fumogeni e picconi. Assalto alla gioielleria Grotti, colpo da mezzo milione di euro - Arezzo, 10 gennaio 2026 – Il titolare della gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro storico di Arezzo, assaltata ieri da malviventi, ha formalizzato questa mattina in Questura la denuncia. msn.com

Assalto gioielleria di Arezzo, sporta denuncia. Proseguono le indagini - L'indomani al colpo alla gioielleria nel centro storico di Arezzo, il titolare ha sporto denuncia in Questura. gonews.it

Assalto in pieno giorno a gioielleria di Arezzo: ladri usano fumogeni e picconi - Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti di Arezzo: ladri con fumogeni e picconi in fuga con preziosi. gonews.it

Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti di Arezzo: ladri con fumogeni e picconi in fuga con preziosi. Indagini in corso - facebook.com facebook

#Assalto con #picconi e #mazze alla #gioielleria del #centro: #commando in azione ad #Arezzo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.