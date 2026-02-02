Il sindaco di Arezzo, Tanti, ha incontrato i rappresentanti della Asl per parlare di rinnovare il rapporto con i cittadini. Durante l’incontro, Tanti ha detto che bisogna lavorare insieme, coinvolgere di più la comunità e ricostruire la fiducia nel sistema sanitario locale. La riunione si è conclusa con un tono positivo, segnando un passo importante per migliorare i servizi e ascoltare le esigenze dei cittadini.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – . “La richiesta di un momento aperto alla città è il frutto degli Stati Generali”. “È stato un incontro molto fattivo quello di questa mattina della Conferenza dei sindaci della zona aretina con la Asl. Aprirsi alla città e condividere le scelte è l’unica strada possibile per evitare sfiducia e distanza tra sanità e cittadini. Questo è stato il mio punto fermo”. Così il vicesindaco di Lucia Tanti commenta la riunione svoltasi oggi, sottolineando come il metodo della collaborazione sia stato condiviso dalla Direzione generale della Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità aretina, Tanti: “Fare squadra e aprirsi alla città per ricostruire fiducia. Incontro positivo con la Asl”

Il 24 gennaio 2026 si sono tenuti gli Stati generali della sanità aretina, un’occasione per discutere sulle sfide del pronto soccorso e sull’umanizzazione delle cure.

La Fabbrica delle Idee organizza giovedì 15 gennaio, dalle 17 alle 19, presso la Casa delle Energie di Arezzo, un incontro con il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre.

