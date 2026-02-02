Sanità aretina Tanti e l' incontro con la Asl | Fare squadra e aprirsi alla città per ricostruire fiducia

Questa mattina i sindaci della zona aretina si sono incontrati con la Asl in un meeting che si è rivelato molto utile. I rappresentanti locali hanno deciso di lavorare insieme, cercando di aprirsi di più alla città e di ricostruire la fiducia nei servizi sanitari. L’obiettivo è fare squadra e migliorare l’assistenza per i cittadini.

La vicesindaco: "Positivo il tavolo di confronto. Dopo gli Stati Generali mi pare che la direzione generale voglia davvero lavorare insieme ai Comuni per trovare soluzioni" “È stato un incontro molto fattivo quello di questa mattina della Conferenza dei sindaci della zona aretina con la Asl. Aprirsi alla città e condividere le scelte è l’unica strada possibile per evitare sfiducia e distanza tra sanità e cittadini. Questo è stato il mio punto fermo”. Così il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, commenta la riunione svoltasi oggi, sottolineando come il metodo della collaborazione sia stato condiviso dalla Direzione generale della Asl.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il sindaco di Arezzo, Tanti, ha incontrato i rappresentanti della Asl per parlare di rinnovare il rapporto con i cittadini.

Il 24 gennaio 2026 si sono tenuti gli Stati generali della sanità aretina, un’occasione per discutere sulle sfide del pronto soccorso e sull’umanizzazione delle cure.

