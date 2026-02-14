Colpita da un grave malore giovane maestra portata al Civile con l’eliambulanza

Una giovane maestra di 35 anni, insegnante alla scuola elementare di Idro, ha avuto un malore improvviso e ha bisogno di soccorsi immediati. La donna ha avvertito dolori forti al petto mentre si trovava in via San Michele, e i suoi colleghi hanno chiamato subito i soccorsi. Un’eliambulanza è arrivata sul posto per trasportarla d’urgenza al reparto di cardiologia del Civile. La donna si trovava in classe poco prima dell’accaduto e ora si trova sotto osservazione.

Momenti di grande apprensione si sono vissuti nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio a Idro, in via San Michele: una maestra di 35 anni della scuola elementare locale ha accusato un malore improvviso, manifestando forti dolori al petto. L’allarme è scattato poco dopo le 15.20, in codice rosso e la macchina dei soccorsi si è mossa con la massima tempestività. Oltre all’eliambulanza, due ambulanze e un’automedica sono intervenute in tempi rapidissimi per prestare le prime cure alla donna. Il personale sanitario ha immediatamente valutato la gravità della situazione, stabilizzando la maestra prima del trasferimento in ospedale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un’operazione di soccorso si è svolta nel primo pomeriggio di sabato a Breno, quando una donna ha avuto un grave malore.

Un grave malore ha colpito un operaio nel parcheggio dell’azienda, suscitando grande preoccupazione.

