Grave intossicazione da farmaci | ragazza portata d' urgenza in ospedale

Una ragazza di 27 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Castelcovati a causa di un’intossicazione da farmaci. L’intervento è stato avviato nella notte, dopo una chiamata al 112 proveniente dai familiari, che ha segnalato la situazione. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti.

L'allarme è scattato poco dopo le 23 di martedì notte: una giovane di 27 anni a Castelcovati è stata portata d'urgenza in ospedale per un'intossicazione da farmaci, dopo che una chiamata al 112 – pare effettuata dai familiari – aveva dato l'allarme. Momenti di grande apprensione, con i soccorsi.

