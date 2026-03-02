Colpi d’arma a Napoli | un 34enne ucciso in un agguato diurno

A Napoli, un uomo di 34 anni è stato ucciso in un agguato diurno a San Giovanni a Teduccio. L’omicidio è avvenuto con colpi di pistola e le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. La vittima è stata colpita in un’area pubblica, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Napoli, 2 marzo 2026 — Un grave episodio di violenza ha scosso il quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 34 anni, Salvatore De Marco, è stato ucciso in un agguato avvenuto questa mattina in via Sorrento. L'area, nota per essere stata teatro di episodi di criminalità, torna a far parlare di sé in modo drammatico. Secondo le prime informazioni, De Marco è stato colpito da numerosi proiettili esplosi da distanza ravvicinata. Il colpo mortale è avvenuto in un momento diurno, quando le strade erano affollate da residenti e commercianti. Si è consumato a meno di 100 metri dall'istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre l'agguato costato la vita a Salvatore De Marco, 34 anni.