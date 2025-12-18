Agguato a Scisciano 48enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Nella serata di ieri a Scisciano si è consumato un grave episodio di violenza: un uomo di 48 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato colpito a morte da diversi colpi d’arma da fuoco mentre viaggiava in scooter. Un'aggressione brutale che ha scosso la comunità locale, sollevando molte domande sulla sicurezza e sulla criminalità nel territorio.

© 2anews.it - Agguato a Scisciano, 48enne ucciso a colpi d’arma da fuoco L’omicidio nella serata di ieri a Scisciano: la vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da diversi colpi mentre era in scooter. Indagini affidate ai carabinieri. Nuovo episodio di violenza nel Napoletano. Un uomo di 48 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato ucciso in un agguato avvenuto nella serata di ieri . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Agguato in strada, Alfonso Spalma ucciso a colpi di arma da fuoco: il cadavere trovato sotto un furgone, killer in fuga Leggi anche: Agguato in strada, 26enne ucciso a colpi d'arma da fuoco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli, un altro omicidio: agguato a Scisciano, ucciso 48enne a colpi di pistola; Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola, indagini in corso; Agguato nel Napoletano, 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano; Napoli, agguato in strada: ucciso 48enne. Agguato mortale a Scisciano: 48enne ucciso a colpi di pistola mentre era sullo scooter - Agguato mortale a Scisciano: 48enne ucciso a colpi di pistola mentre era sullo scooter. ilgiornalelocale.it

Agguato a Scisciano: ucciso un 48enne in via Garibaldi, indagini dei carabinieri - Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in sella al proprio scooter quando sarebbe stato affiancato da ignoti a bordo di un altro mezzo. agro24.it

Omicidio a Scisciano di Napoli: morto un 48enne - Napoli, omicidio a Scisciano: quarantottenne noto alle forze dell’ordine ucciso in un agguato mentre era in scooter. quotidianodelsud.it

Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Castello di Cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a Scisciano via Garibaldi all’altezza del civico 50 per un agguato. A terra, ormai morto, il 48enne Ottavio Colalongo, già noto alle forze dell’ - facebook.com facebook

Scisciano – Un agguato in pieno stile camorristico in serata a Scisciano. Un uomo di 48 anni, del posto e già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via G. Garibaldi, all’altezza del civico 50. Secondo una prima ricostruzione, la vitti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.