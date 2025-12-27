Bari incendio devasta centro logistico | fiamme alte dieci metri capannoni in cenere

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strutture rimaste coinvolte sono del Terminal Puglia, uno dei più importanti poli logistici del Sud situato nella provincia di Bari. Ad essere completamente distrutto, il capannone di 40mila metri quadri dell'azienda pugliese General Trade. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

