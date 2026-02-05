Codice doganale | su proposta di Coldiretti Calabria il Consiglio regionale chiede la revisione

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato un ordine del giorno proposto da Coldiretti Calabria, chiedendo una revisione della normativa sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. È la prima regione in Italia a muoversi in questa direzione, dopo che Coldiretti ha sollecitato un cambiamento per tutelare meglio i produttori locali. La proposta mira a rendere più chiari i controlli e a rafforzare le regole sulla provenienza dei prodotti che arrivano dall’estero.

È partita da Coldiretti Calabria la richiesta che ha portato il Consiglio regionale della Calabria, primo in Italia, ad approvare un ordine del giorno per la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.L'iniziativa, promossa e sostenuta da Coldiretti.

