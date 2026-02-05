Codice doganale | su proposta di Coldiretti Calabria il Consiglio regionale chiede la revisione

Da reggiotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato un ordine del giorno proposto da Coldiretti Calabria, chiedendo una revisione della normativa sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. È la prima regione in Italia a muoversi in questa direzione, dopo che Coldiretti ha sollecitato un cambiamento per tutelare meglio i produttori locali. La proposta mira a rendere più chiari i controlli e a rafforzare le regole sulla provenienza dei prodotti che arrivano dall’estero.

È partita da Coldiretti Calabria la richiesta che ha portato il Consiglio regionale della Calabria, primo in Italia, ad approvare un ordine del giorno per la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.L’iniziativa, promossa e sostenuta da Coldiretti.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Coldiretti Calabria

"Modificare il codice doganale per i prodotti agricoli": Coldiretti scrive ai sindaci ferraresi

Coldiretti ha scritto ai sindaci di Ferrara per chiedere di modificare il codice doganale sui prodotti agricoli.

Proposta modifica dello Statuto tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Calabria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Coldiretti Calabria

Argomenti discussi: Codice doganale, su proposta di Coldiretti Calabria il Consiglio Regionale chiede la revisione; Roma candidata a sede dell’Autorità doganale Ue; Gualtieri: Roma candidatura forte per l’Autorità doganale europea; Regis (Assorimap): End-of-Waste europeo per la plastica? Al ribasso.

codice doganale su propostaCodice doganale: su proposta di Coldiretti Calabria il Consiglio Regionale chiede la revisioneÈ partita da Coldiretti Calabria la richiesta che ha portato il Consiglio Regionale della Calabria, primo in Italia, ad approvare un Ordine del Giorno per la revisione della disciplina sull’origine do ... ilmetropolitano.it

Roma sede ideale per l’Autorità doganale Ue, la proposta del direttore di Adm AlesseL’istituzione di EUCA, che consisterà nella centralizzazione della governance doganale a livello unionale, è prevista nella proposta di Regolamento che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione ... italiaoggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.