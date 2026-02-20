Origine in etichetta | Coldiretti Bergamo chiede ai Comuni di attivarsi per modificare il Codice Doganale
Coldiretti Bergamo denuncia che le attuali regole del Codice Doganale dell’Unione Europea non richiedono l’indicazione di origine sui prodotti agroalimentari, creando confusione tra i consumatori. Per questo motivo, l’associazione sollecita i Sindaci della provincia a coinvolgere i Consigli comunali, affinché chiedano ufficialmente una modifica delle norme. In particolare, Coldiretti chiede di inserire obblighi più chiari e trasparenti, tutelando così i produttori locali e i consumatori. La richiesta si rivolge a tutte le amministrazioni comunali interessate a migliorare la trasparenza.
Bergamo. Coldiretti Bergamo lancia un appello ai Sindaci della provincia affinché i Consigli comunali si attivino formalmente per chiedere la revisione delle attuali regole del Codice doganale dell’Unione Europea in materia di indicazione di origine dei prodotti agroalimentari. Al centro della proposta c’è il superamento del criterio dell’“ ultima trasformazione sostanziale ”, una norma che oggi consente di attribuire l’origine di un prodotto al Paese in cui avviene l’ultima lavorazione rilevante, anche quando la materia prima agricola proviene dall’estero. “Si tratta di un meccanismo che – afferma il direttore di Coldiretti Bergamo, Erminia Comencini – troppo spesso permette di ‘italianizzare’ prodotti e materie prime straniere attraverso lavorazioni finali effettuate in Italia.🔗 Leggi su Bergamonews.it
