In auto con una pistola rubata e la cocaina nei guai 48enne

Durante un normale controllo, i carabinieri hanno fermato un uomo di 48 anni che si trovava in auto con una pistola rubata e della cocaina. L’uomo si è mostrato molto nervoso, e proprio questa reazione ha fatto scattare i sospetti. I militari hanno deciso di perquisire l’auto e hanno trovato la droga e l’arma, confermando i sospetti. Ora l’uomo si trova in caserma, in attesa di ulteriori sviluppi.

Ha mostrato un evidente nervosismo durante un normale controllo e questo ha insospettito i carabinieri. Da qui è scattato l'arresto di un 48enne sorpreso dai militari con una pistola rubata e un panetto di cocaina nascoste all'interno dell'auto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, nei giorni scorsi è stato fermato nei pressi dello svincolo autostradale di Giostra. L'atteggiamento nervoso e insofferente manifestato dall'uomo durante le fasi del controllo, ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. È stata pertanto eseguita una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso ai carabinieri di scovare e sequestrare un panetto termosaldato con all'interno oltre 200 grammi di cocaina, nonché una pistola calibro 7.

