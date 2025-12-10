Hashish marijuana e cocaina per lo spaccio arrestato dai carabinieri a ventisette anni

Nella serata di domenica, i carabinieri di Amelia hanno arrestato un uomo di 27 anni dell’Amerino per aver trovato in suo possesso sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, tra cui hashish, marijuana e cocaina. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nella zona.

