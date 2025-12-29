In casa con la cocaina pronta per lo spaccio | arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di cocaina pronta per la distribuzione all’interno della sua abitazione. L’arresto evidenzia l’importanza delle attività di vigilanza per contrastare il traffico di droga sul territorio.

