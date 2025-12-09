“Abbiamo particolarmente a cuore la figura dei dottori commercialisti e intendiamo sottolineare con forza il ruolo centrale che sono chiamati a svolgere nell'ambito dell'adempimento collaborativo, non solo per le imprese più strutturate, ma anche per le aziende di dimensioni più ridotte. Si tratta di un compito fondamentale che, insieme al ‘concordato', punta a trasformare profondamente il rapporto tra fisco e contribuente: lavorare ex ante per prevenire contenziosi e accertamenti, favorendo un dialogo costante e costruttivo e rendendo le relazioni con l'amministrazione finanziaria sempre più serene e trasparenti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cnpr forum: "Migliorare il rapporto tra fisco e cittadini"