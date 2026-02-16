Cnpr forum | Equità e sviluppo il ruolo della politica nella crescita

Il Cnpr Forum ha riunito esperti e politici per discutere del ruolo della politica nello sviluppo, evidenziando come l’equità possa diventare un vero motore di crescita. La causa di questa riflessione è il riconoscimento che senza un’attenzione concreta alle disuguaglianze, la stabilità di un Paese rischia di indebolirsi. Durante l’evento, è emerso che investire in politiche inclusive aiuta a rafforzare l’economia e a creare opportunità per tutti.

“L’equità non va limitarla a una questione etica ma vederla come un motore strategico di crescita e di stabilità di una Nazione. Equità sociale: qualità della vita e accesso ai servizi essenziali come sanità, istruzione, casa, ma anche sport e cultura. Equità economica: opportunità economiche e di lavoro, garantendo parità salariale e partecipazione trasversale al mercato con riferimento anche a donne e giovani, e per quest’ultimi dobbiamo parlare di equità intergenerazionale. Come presidente della commissione Femminicidio fondamentale è l’indipendenza economica delle donne: non è solo atto di giustizia sociale, ma strumento indispensabile per la libertà, la sicurezza e la crescita economica del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cnpr forum: “Equità e sviluppo, il ruolo della politica nella crescita” Cnpr Forum: astensionismo in crescita, la politica non parla più ai cittadini Cnpr forum sullo smart working. Mascaretti (FdI): "Fondamentale il ruolo delle nuove tecnologie" Il forum sullo smart working affronta l'importanza delle nuove tecnologie nel contesto lavorativo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Formazione e intelligenza artificiale, focus della Cassa Ragionieri. Cnpr forum: La svolta del Fisco green tra equità, sviluppo e semplificazioneDel Barba (IV): Fiscalità di vantaggio per società benefit, Testa (FdI): Puntare su Transizione 5.0, Misiani (PD): Flop Transizione 5.0, solo 10% risorse utilizzate, Sala (FI): Fisco leva ... ilgiornale.it Cnpr forum: La svolta del Fisco green tra equità, sviluppo e semplificazioneAlla fiscalità può essere riservato anche un compito di politica industriale ma occorre usare prudenza. Si fa presto a dire sostenibilità delle imprese ma dobbiamo considerare quali siano gli ... iltempo.it L'Esperto Contabile. . CNPR Forum - Istruzione, formazione e coesione sociale: il capitale umano è la chiave per la competitività nell’era dell’innovazione Rivedi gli interventi di Chiara Tenerini (FI), Antonio Misiani (PD), Laura Cavandoli (Lega), Luigi Nave ( - facebook.com facebook