Annamaria Frigo, presidente di Cna Impresa Donna di Lucca, si occuperà del tesseramento di Futuro Nazionale. Il nuovo movimento di Roberto Vannacci, ex Lega, ha scelto la lucchese per coordinare questa fase. Frigo prenderà in mano le iscrizioni e si occuperà di coinvolgere nuove persone nel progetto.

Sarà la lucchese Annamaria Frigo (foto) ad occuparsi del tesseramento di Futuro Nazionale, il nuovo movimento creato da Roberto Vannacci, appena uscito dalla Lega. Frigo, 60 anni, consigliere comunale a Bagni di Lucca, presidente di Cna Impresa Donna Lucca, da 7 anni è collaboratrice del consigliere regionale Massimiliano Simoni e gestisce corsi di qualifica professionale della Regione Toscana. Ha seguito un percorso analogo all’europarlamentare che ha abbandonato il Carroccio. Dopo essere entrata in FdI, di cui è stata anche presidente di circolo, era passata alla Lega e ora ha deciso di seguire Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Presidente di Cna. Impresa Donna di Lucca sarà la responsabile del tesseramento

Approfondimenti su Lucca Impresa

Vannacci ha scelto chi gestirà il tesseramento di Futuro Nazionale, la sua nuova creatura politica appena nata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lucca Impresa

Argomenti discussi: Donne, impresa e cultura: successo per la presentazione di Ersilia e le altre alla CNA di Ancona; Presidente di Cna. Impresa Donna di Lucca sarà la responsabile del tesseramento; L'allarme di Cna: Impedire la desertificazione economico-produttiva; CNA Basilicata: dal decreto semplificazioni 20 misure a favore delle imprese.

Presidente di Cna Impresa Donna di Lucca sarà la responsabile del tesseramentoSarà la lucchese Annamaria Frigo (foto) ad occuparsi del tesseramento di Futuro Nazionale, il nuovo movimento creato da Roberto Vannacci, appena uscito dalla Lega. Frigo, 60 anni, consigliere comunale ... msn.com

Fisco, Cna : Stretta sulle compensazioni rischia di colpire imprese saneL’impatto - avverte CNA Calabria - potrebbe essere particolarmente pesante nei territori più fragili, come il Mezzogiorno, dove la compensazione incide direttamente sulla tenuta dei flussi di cassa ... rainews.it

L’empowerment inizia da una scelta: credere in te stessa. Fallo con Impresa è Donna. 26 marzo 2026 Iscriviti: https://eventiosm.it/event/2026-03-26-desenzano-del-garda-impresa-e-donna-tour-desenzano facebook