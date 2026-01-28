NikeSKIMS Spring 2026 grazia e forza in movimento

NikeSKIMS lancia la collezione Spring 2026, che porta in passerella uno stile nuovo, completo e dinamico. La linea include ora anche scarpe, vestiti e accessori, offrendo un look uniforme dalla testa ai piedi. La presentazione si fa più ampia e moderna, puntando a un pubblico che cerca grazia e forza in movimento.

La nuova collezione. Con la collezione Spring 2026, NikeSKIMS presenta per la prima volta una proposta di stile completa dalla testa ai piedi, ampliando il proprio universo creativo a calzature, abbigliamento e accessori. Ispirata alla ballerina moderna, la collezione unisce grazia nei movimenti e forza nelle forme, traducendo l’estetica della danza in un linguaggio contemporaneo e performante. Pensata per adattarsi a ogni curva, la collezione reinterpreta le silhouette sportive attraverso cinque linee di abbigliamento, l’esordio della NikeSKIMS Rift Satin e una selezione di accessori completamente rinnovata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

