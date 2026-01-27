Schiaparelli Spring Couture 2026 | la moda è inquietante ma sexy

La collezione Spring Couture 2026 di Schiaparelli, firmata da Daniel Roseberry, propone un mix di eleganza e audacia, caratterizzato da elementi inquietanti e seducenti. Un esempio di moda che sfida le convenzioni, combinando creatività e raffinatezza per un risultato sorprendente. La linea invita a riflettere sui confini tra bellezza e provocazione, mantenendo un approccio sobrio e curato.

Daniel Roseberry è qui per ricordarti che può essere anche predatoria, inquietante e incredibilmente sexy. La sfilata Schiaparelli primavera 2026 è stata una di quelle esperienze che non guardi soltanto: ti restano addosso. Il simbolo? Uno scorpione gigante. Anzi, la coda di uno scorpione, che spuntava dalla schiena di una giacca come se fosse pronta a colpire in qualsiasi momento. Schiaparelli Spring 2026 Couture: predatori sì, ma fashion. Roseberry ha costruito la collezione attorno all’idea di predatori naturali: alligatori, pesci palla, uccelli rapaci, creature che affascinano proprio perché fanno un po’ paura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L'Haute Couture di Schiaparelli rappresenta un esempio di eccellenza e raffinatezza nel mondo della moda.

Durante la première newyorkese della serie horror di Ryan Murphy, Bella Hadid ha indossato un abito Schiaparelli della collezione couture autunno 2025 al MoMA.

