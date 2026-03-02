I Los Angeles Clippers hanno ottenuto una vittoria contro i New Orleans Pelicans, con Kawhi Leonard che ha guidato la squadra. La partita si è svolta in modo intenso, con i Clippers che hanno mantenuto il controllo del ritmo per tutta la durata dell'incontro. La vittoria si aggiunge alle precedenti del team, rafforzando la loro posizione in classifica.

In una sfida regolare intensa tra due squadre quotate, i Los Angeles Clippers hanno imposto il ritmo e consolidato un successo significativo contro i New Orleans Pelicans. La partita ha mostrato una gestione efficace delle corrente offensive, una risposta continua ai colpi avversari e una chiara superiorità nel finale, nonostante la presenza di protagonisti avversari capaci di creare pericoli. L’incontro ha rivelato dinamiche collettive consolidate e una serie di singoli contributi decisivi, offrendo una lettura tattica chiara della serata. La squadra della costa californiana ha preso in mano le redini fin dall’inizio, chiudendo il primo quarto in vantaggio 43-32 e mantenendo un margine costante fino al halftimento, 76-70. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Clippers vincono ancora, Kawhi guida la vittoria

Kawhi Leonard trascina i Clippers alla vittoria sui KingsLa notte ha visto una sfida intensa tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings, in cui Kawhi Leonard ha guidato la squadra di casa a una...

Knicks, prova di forza a Boston. Kawhi come ai bei tempi, i Clippers dilaganoBoston con la testa al Super Bowl ospita un intrigante sfida tra le due seconde della classe a Est con i Knicks (34-19) che mandano un chiaro...

Una selezione di notizie su Clippers vincono.

NBA, Kawhi fa Kawhi e ancora non basta: i Clippers crollano ancora, ora è piena crisiAi Clippers, nella sfida casalinga contro Memphis, non basta nemmeno il miglior Kawhi Leonard della stagione fin qui con 39 punti, perché nonostante un vantaggio di 16 punti ancora nel 3° quarto ... sport.sky.it

Clippers non troppo preoccupati per il nuovo infortunio a Kawhi LeonardIl forward dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio durante la sconfitta esterna per 125-122 contro i Los Angeles Lakers. A poco ... pianetabasket.com