Kawhi Leonard trascina i Clippers alla vittoria sui Kings
La partita tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings si è conclusa con i Clippers che hanno battuto i Kings 114-111. Kawhi Leonard ha giocato una partita decisiva, trascinando la sua squadra alla vittoria con canestri importanti negli ultimi minuti. I tifosi presenti al palazzetto hanno visto un match intenso e combattuto fino all’ultimo secondo.
La notte ha visto una sfida intensa tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings, in cui Kawhi Leonard ha guidato la squadra di casa a una vittoria 114-111. I Clippers interrompono una serie negativa di due sconfitte, mentre i Kings non vincono da tempo e subiscono undicesima sconfitta consecutiva. All’intervallo il punteggio era 49-48 in favore degli ospiti, ma la rimonta ha preso corpo nel quarto periodo. A 9:50 dalla sirena finale, una tripla di Brook Lopez ha permesso ai Clippers di sorpassare e prendere il comando sull’86-84. Per i Clippers: Kawhi Leonard ha chiuso con 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Kawhi Leonard Clippers
NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Kawhi Leonard ne fa 45 e trascina i Clippers, vittorie per Heat e Celtics
Nella notte del 2 gennaio, la regular season NBA 2025-2026 ha visto diverse partite, tra cui la prestazione di Kawhi Leonard con 45 punti che ha guidato i Clippers alla vittoria.
NBA, i risultati della notte (29 dicembre): Kawhi Leonard vola, i Clippers pure. Scottie Barnes nella storia dei Raptors
Nella notte NBA del 29 dicembre sono state disputate sette partite, con alcune prestazioni di rilievo.
Ultime notizie su Kawhi Leonard Clippers
Argomenti discussi: Kawhi Leonard trascina i Los Angeles Clippers al successo sui Sacramento Kings; Nba: Clippers travolti in casa dai Sixers, Sengun trascina Houston; Nba: Okc e New York battono Denver e Lakers, ok Boston e Miami; Leonard trascina i Clippers contro una Sacramento alla 11a sconfitta di fila.
Leonard trascina i Clippers contro una Sacramento alla 11a sconfitta di filaÈ una di quelle notti in cui il talento di una superstar piega la narrativa di un’intera franchigia: Kawhi Leonard chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist e si prende per mano i Clippers in un 114- ... pianetabasket.com
NBA, i Clippers ritrovano un Kawhi 'vintage': 41 punti e Houston viene travoltaDopo un avvio di stagione a dir poco complicato, i Clippers si risollevano giocando una grande partita contro Houston. E il prottagonista di serata è un Kawhi Leonard finalmente al 100% dal punti di ... sport.sky.it
ATTENZIONE A KAWHI Diverse squadre stanno chiamando Los Angeles per avere notizie su Leonard a pochi minuti dalla fine della finestra delle trade. Si muoverà Vedremo #NBAPassion #TradeDeal x.com
NBA All-Snub Team 2026: le stelle escluse dall'All-Star Game NBA All-Snub Team 2026: da Kawhi Leonard a Paolo Banchero, tutti i grandi esclusi dall'All-Star Game di Los Angeles. Leggi su: facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.