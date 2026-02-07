La partita tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings si è conclusa con i Clippers che hanno battuto i Kings 114-111. Kawhi Leonard ha giocato una partita decisiva, trascinando la sua squadra alla vittoria con canestri importanti negli ultimi minuti. I tifosi presenti al palazzetto hanno visto un match intenso e combattuto fino all’ultimo secondo.

La notte ha visto una sfida intensa tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings, in cui Kawhi Leonard ha guidato la squadra di casa a una vittoria 114-111. I Clippers interrompono una serie negativa di due sconfitte, mentre i Kings non vincono da tempo e subiscono undicesima sconfitta consecutiva. All’intervallo il punteggio era 49-48 in favore degli ospiti, ma la rimonta ha preso corpo nel quarto periodo. A 9:50 dalla sirena finale, una tripla di Brook Lopez ha permesso ai Clippers di sorpassare e prendere il comando sull’86-84. Per i Clippers: Kawhi Leonard ha chiuso con 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kawhi Leonard trascina i Clippers alla vittoria sui Kings

