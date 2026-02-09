Knicks prova di forza a Boston Kawhi come ai bei tempi i Clippers dilagano

I Knicks conquistano una vittoria importante a Boston, dimostrando carattere e determinazione. La partita è stata intensa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che si sono risposte colpo su colpo. Alla fine, gli ospiti sono riusciti a prevalere grazie a una buona difesa e a un attacco efficace. Kawhi Leonard, in forma smagliante come ai bei tempi, ha trascinato i Clippers al largo contro i rivali. Nel frattempo, prima del Super Bowl, Toronto ha superato Indiana e Miami ha battuto i Wizards, entrambe partite tranquille per le squadre più forti.

Boston con la testa al Super Bowl ospita un intrigante sfida tra le due seconde della classe a Est con i Knicks (34-19) che mandano un chiaro messaggio conquistando un largo successo sui Celtics (34-19). La compagine newyorchese chiude i discorsi con un parziale di 20-7 alla fine del terzo quarto che regala loro un confortevole +17. Ottimo l’esordio in maglia Knicks di Alvarado, nato e cresciuto nella Grande Mela, che segna 12 punti e difende con la solita aggressività. Molto bene Brunson dopo la serataccia con Detroit  Boston: Brown 26 (1121, 04, 44 tl), White 19, Vucevic 11. Rimbalzi: Scheierman 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

