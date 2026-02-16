X down | problemi di accesso per migliaia di utenti in Italia e Usa oggi 16 febbraio
Oggi, 16 febbraio 2026, migliaia di utenti in Italia e negli Stati Uniti non riescono a entrare su X, poiché la piattaforma ha segnalato problemi di accesso. La causa sembra essere un malfunzionamento tecnico che interessa sia l’app mobile sia il sito web. Molti utenti si sono trovati improvvisamente impossibilitati a inviare messaggi o aggiornare i loro profili, creando disagi evidenti nella comunicazione quotidiana.
Roma, 16 gennaio 2026 – X down: la piattaforma social sta riscontrando problemi di accesso sia all'app che al sito per migliaia di utenti negli Stati Uniti e anche in Italia. Lo riporta Downdetector.com, che monitora le interruzioni raccogliendo report di stato da diverse fonti. In particolare, in Italia Downdetector indica oltre 2.100 segnalazioni, mentre negli Stati Uniti gli utenti che denunciano il blackout della piattaforma sono più di 23.200. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
X down oggi 16 febbraio, problemi al social: cosa succede
Oggi, 16 febbraio, X ha avuto un guasto che ha bloccato l'accesso alla piattaforma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
