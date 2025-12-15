Il 15 dicembre 2025, migliaia di utenti hanno riscontrato problemi con Spotify, segnalando difficoltà nell'accesso all'app e nella riproduzione di musica, podcast e audiolibri. L'interruzione ha causato disagi a chi utilizza regolarmente la piattaforma, evidenziando un episodio di down che ha coinvolto molti utenti in tutto il mondo.

© Spettacolo.periodicodaily.com - Spotify non funziona: migliaia di utenti segnalano problemi con app e streaming

Brutte notizie per chi stava ascoltando musica, podcast o audiolibri: nella giornata di lunedì 15 dicembre 2025 molti utenti hanno segnalato un down di Spotify, con difficoltà di accesso e problemi nella riproduzione dei contenuti. Le segnalazioni, particolarmente numerose negli Stati Uniti, indicano un disservizio diffuso che ha coinvolto sia l’app mobile che, in alcuni casi, la versione desktop e web. Cosa succede su Spotify: i problemi più segnalati. Tra i malfunzionamenti più frequenti riportati dagli utenti: brani che non partono o si bloccano a metà ascolto. app lenta o che non carica correttamente playlist e album. Spettacolo.periodicodaily.com

Come Funziona SPOTIFY - Guida Pratica per Principianti

Spotify down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo - Problemi oggi per Spotify, l’app di musica in streaming non funziona. fanpage.it