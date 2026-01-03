Orientamento scolastico si va verso la scelta dei curricoli di Intelligenza Artificiale Cosa sta succedendo in Alto Adige

A partire dal prossimo anno scolastico, nelle scuole dell’Alto Adige l’orientamento si sta orientando verso l’inclusione dei curricoli di intelligenza artificiale. Questa novità segna un passo importante nell’educazione digitale, trasformando l’approccio didattico e preparando gli studenti alle sfide del futuro. Un cambiamento che riflette l’evoluzione del panorama tecnologico e l’importanza di integrare l’AI nel percorso formativo.

Dal prossimo anno scolastico, nelle scuole italiane dell’Alto Adige, l’educazione digitale e l’intelligenza artificiale non saranno più elementi accessori o sperimentali. Diventeranno parte stabile del percorso didattico. L’avvio è previsto per il primo settembre 2026, con l’introduzione delle nuove Indicazioni provinciali per il primo e secondo ciclo. Tra i principali aggiornamenti, compare un’area formativa esplicitamente dedicata alla costruzione di competenze digitali e all’impiego ragionato degli strumenti di IA. L'articolo Orientamento scolastico, si va verso la scelta dei curricoli di Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

