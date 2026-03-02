Giuseppe Dell’Aquila, conosciuto come “’o Ciuccio”, rimane in carcere dopo la fine della condanna. È ritenuto boss del clan Mallardo e la misura di sicurezza è stata disposta dopo che ha concluso il periodo di detenzione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si riferisce alla decisione delle autorità di mantenere Dell’Aquila in carcere.

Giuseppe Dell’Aquila, noto come “’o Ciuccio” e ritenuto boss del clan Mallardo, ha formalmente concluso di scontare la pena detentiva a cui era stato condannato, come ha anticipato Internapoli. Tuttavia, per lui si riaprono le porte del carcere. Il Tribunale di Sorveglianza ha infatti disposto l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva, che lo mantiene ristretto in un istituto penitenziario per un ulteriore periodo di tempo. La decisione si basa sulla valutazione della pericolosità sociale del soggetto, elemento centrale nelle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza quando si tratta di soggetti condannati per reati di particolare gravità, in contesti di criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Clan Mallardo, Giuseppe Dell’Aquila “’o Ciuccio” resta in carcere: disposta misura di sicurezza dopo la fine della pena

