Associazione mafiosa con il clan Mallardo scarcerato Enzuccio o' toro

Il Tribunale di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per Vincenzo Strino, noto come Enzuccio o'toro, condannato a oltre dieci anni per associazione mafiosa con il clan Mallardo. La decisione, presa su proposta degli avvocati Luigi Poziello e Marcello Severino, segue una richiesta di modifica delle modalità di detenzione. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie legate alla criminalità organizzata nel territorio napoletano.

Clan Mallardo, ai domiciliari a “Enzuccio ’o toro”: era stato condannato a oltre 10 anni - Il Tribunale di Napoli ha concesso gli arresti domiciliari a Vincenzo Strino, classe 1969, meglio noto come “Enzuccio ’o toro”, recentemente condannato a dieci anni e ... msn.com

Fuori il “toro” del clan Mallardo - Il giudice del tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Poziello e Marcello Severino, ha con ... ilroma.net

Condannato in primo grado a 14 anni e 4 mesi per associazione mafiosa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.