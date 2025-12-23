Associazione mafiosa con il clan Mallardo scarcerato Enzuccio o' toro
Il Tribunale di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per Vincenzo Strino, noto come Enzuccio o'toro, condannato a oltre dieci anni per associazione mafiosa con il clan Mallardo. La decisione, presa su proposta degli avvocati Luigi Poziello e Marcello Severino, segue una richiesta di modifica delle modalità di detenzione. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie legate alla criminalità organizzata nel territorio napoletano.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Poziello e Marcello Severino, ha concesso gli arresti domiciliari a Vincenzo Strino classe 69, giuglianese alias Enzuccio o'toro, recentemente condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione per associazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
