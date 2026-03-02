Ciriani | Io sto con il popolo iraniano La priorità ora è garantire la sicurezza dei nostri connazionali

Il ministro per i rapporti col Parlamento ha dichiarato di sostenere il popolo iraniano che si riunisce nelle strade per festeggiare. Ha inoltre affermato che la priorità attuale è assicurare la sicurezza dei cittadini italiani. La sua posizione si manifesta in un contesto di manifestazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle implicazioni di queste affermazioni.

« Io sto con il popolo iraniano che scende in piazza a festeggiare ». Il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani non ha dubbi. E in una intervista al Corriere della Sera parla dei prossimi passi che l’Italia intende compiere alla luce di quanto sta accadendo tra i Paesi del Golfo. Ciriani spiega che « la priorità» del Governo Meloni «è garantire la sicurezza dei nostri connazionali, dei nostri militari e dei nostri interessi nell’area». Già oggi «ci sarà un’informativa alle Commissioni riunite di Camera e Senato, con i ministri Tajani e Crosetto ». L’Iran e il suo programma nucleare. Ciriani, a domanda sulla conoscenza o meno dell’Esecutivo dell’inizio dell’attacco dell’Iran ricorda «Tajani ha dichiarato di essere stato informato ad attacco già iniziato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tajani e Crosetto: "Prioritaria la sicurezza dei nostri connazionali"AGI - "Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le ambasciate d'Italia a Teheran e a Tel Aviv.

