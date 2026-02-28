Tajani e Crosetto | Prioritaria la sicurezza dei nostri connazionali

Tajani e Crosetto hanno dichiarato che la sicurezza dei cittadini italiani all'estero è una priorità. Entrambi stanno monitorando la situazione e sono in contatto con le ambasciate italiane a Teheran e a Tel Aviv. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi riguardo alle specifiche azioni o ai rischi attuali. La loro attenzione si concentra sul garantire la tutela dei connazionali coinvolti.

AGI - "Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le ambasciate d'Italia a Teheran e a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l'Unità di crisi". È il messaggio postato su X dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo che Israele e Usa hanno lanciato un attacco preventivo all'Iran. "Sto seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell'intera area del Medio Oriente - ha affermato su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto -.Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del Covi, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tajani e Crosetto: "Prioritaria la sicurezza dei nostri connazionali" Crans-Montana, Tajani oggi in Svizzera: “Creata una task force, siamo vicini ai nostri connazionali”Roma, 2 gennaio 2026 – Il Centro congressi Le regent di Crans Montana, poco distante da Le Constellation – il pub della strage di Capodanno, la... Leggi anche: Afghanistan, Crosetto e Tajani replicano a Trump: “Non accettiamo lezioni sui nostri soldati”. Poi il presidente Usa aggiusta il tiro Una selezione di notizie su Tajani. Temi più discussi: Iran: Tajani e Crosetto seguono l’evolversi della situazione, Unità di crisi al lavoro; Israele lancia un attacco preventivo contro l'Iran: gli aggiornamenti; Israele e Stati Uniti attaccano L'Iran. ALBERTO CALLE CHIEDE AI MINISTRI GUIDO CROSETTO ED ANTONIO TAJANI DI RIFERIRE AL PARLAMENTOpoliticamentecorretto.com - ALBERTO CALLE CHIEDE AI MINISTRI GUIDO CROSETTO ED ANTONIO TAJANI DI RIFERIRE AL PARLAMENTO ... politicamentecorretto.com Groenlandia: Avs chiede informativa urgente alla Camera di Tajani e CrosettoRoma, 13 gen (Adnkronos) - Il deputato repubblicano Randy Fine ha presentato un disegno di legge per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo Stato degli Usa. Non è un B movie ma il primo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ecco qua! Meloni, Tajani e Occhiuto con eccezionale coraggio e dignità, si piegano e obbediscono a Trump. E l opposizione...Praticamente Non pervenuta!! I calabresi sono stati Traditi da tutti! - facebook.com facebook Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio #Tajani riferisce su X: "Bene #VonDerLeyen che ha deciso l'applicazione provvisoria dell'accordo Mercosur. È un impulso positivo per il nostro export che continua a contribuire alla crescita economica dell'Italia. Ho x.com