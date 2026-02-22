Regno Unito Gordon Brown accusa | Andrew usava le basi della Royal Air Force per i voli di Epstein

Gordon Brown sostiene che Andrew abbia utilizzato le basi della Royal Air Force per i voli legati a Epstein. La sua accusa si basa su documenti che indicano trasferimenti di aerei militari coinvolti in operazioni private. Fonti vicine alla questione affermano che alcuni voli sarebbero stati finanziati con fondi pubblici. Il sospetto di utilizzo improprio di risorse statali alimenta le discussioni sulla condotta del principe. La vicenda continua a destare attenzione pubblica e politica.

Non è solo l'ombra di Jeffrey Epstein a tornare su Andrew Mountbatten-Windsor, ma il sospetto che a trasportarla siano stati aerei pagati dai contribuenti britannici. È su questo punto che Gordon Brown ha acceso un faro destinato a pesare ben oltre le mura di Buckingham Palace. L'ex primo ministro laburista, in carica dal 2007 al 2010, ha inviato una lettera di cinque pagine a diverse forze di polizia chiedendo un'indagine sul decennio in cui Andrew fu inviato commerciale del Regno Unito. Secondo Brown, il duca potrebbe aver utilizzato jet finanziati con denaro pubblico e perfino basi dell'aeronautica militare britannica (Royal Air Force) per incontrare Epstein, arrivando persino - ipotizza - a far rientrare nelle spese ufficiali viaggi legati a rapporti personali con il finanziere condannato per reati sessuali e poi deceduto nel carcere di New York nell'agosto 2019 in circostanze sulle quali ancora aleggia mistero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge L’ex principe Andrea ha lasciato la Royal Lodge di Windsor prima del previsto.

Iran, il Regno Unito dice no all’utilizzo delle basi militariIl Regno Unito ha deciso di vietare l’uso delle proprie basi militari in Iran, in risposta alle crescenti tensioni tra i due paesi.

