Cinquina Centese e secondo posto solitario Bonacorsi apre e chiude la goleada col Faro

La Cinquina Centese conquista il secondo posto solitario grazie a una vittoria netta contro il Faro Coop. La partita si è conclusa con un punteggio di 5-0, con Bonacorsi che ha aperto le marcature e ha chiuso il risultato. La formazione schierata comprendeva Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Barbieri, Fabbri, Baravelli, Toffano, Bonvicini e Bonacorsi.