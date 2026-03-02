Cinquina Centese e secondo posto solitario Bonacorsi apre e chiude la goleada col Faro

Da sport.quotidiano.net 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cinquina Centese conquista il secondo posto solitario grazie a una vittoria netta contro il Faro Coop. La partita si è conclusa con un punteggio di 5-0, con Bonacorsi che ha aperto le marcature e ha chiuso il risultato. La formazione schierata comprendeva Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Barbieri, Fabbri, Baravelli, Toffano, Bonvicini e Bonacorsi.

Centese 5 Faro Coop 0 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma (27’ st Marchesini), Rimondi (29’ st Belicchi), Barbieri, Fabbri, Baravelli (33’ st Titone), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi. All. Di Ruocco FARO COOP: Gandolfi, Borgognoni, Nardi, Dozzi, Lenzi D., Masinara (25’ st Satalino S.), Lenzi M. (31’ st Olezzi), Dahbi, Bazzani (34’ st Migallo), Satalino T. (41’ st Gandolfi M), Garni. Arbitro: Giorgini di Bologna. Reti: 17’ pt Bonacorsi (C), 3’ st Bonvicini (C), 7’ st Toffano (C), 20’ st Bonacorsi (C), 40’ st Fabbri (C). NETTA VITTORIA casalinga per la Centese, che si isola al secondo posto solitario. Il vantaggio della Centese arriva... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

