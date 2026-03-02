Cinquina Centese e secondo posto solitario Bonacorsi apre e chiude la goleada col Faro
La Cinquina Centese conquista il secondo posto solitario grazie a una vittoria netta contro il Faro Coop. La partita si è conclusa con un punteggio di 5-0, con Bonacorsi che ha aperto le marcature e ha chiuso il risultato. La formazione schierata comprendeva Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, Rimondi, Barbieri, Fabbri, Baravelli, Toffano, Bonvicini e Bonacorsi.
Centese 5 Faro Coop 0 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma (27’ st Marchesini), Rimondi (29’ st Belicchi), Barbieri, Fabbri, Baravelli (33’ st Titone), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi. All. Di Ruocco FARO COOP: Gandolfi, Borgognoni, Nardi, Dozzi, Lenzi D., Masinara (25’ st Satalino S.), Lenzi M. (31’ st Olezzi), Dahbi, Bazzani (34’ st Migallo), Satalino T. (41’ st Gandolfi M), Garni. Arbitro: Giorgini di Bologna. Reti: 17’ pt Bonacorsi (C), 3’ st Bonvicini (C), 7’ st Toffano (C), 20’ st Bonacorsi (C), 40’ st Fabbri (C). NETTA VITTORIA casalinga per la Centese, che si isola al secondo posto solitario. Il vantaggio della Centese arriva... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Melendugno, capolavoro a Roma: il 2025 si chiude nel mito. È secondo posto solitario
Promozione: i porottesi sbancano Gallo col gol di Bini. Oggi Bonacorsi e compagni sfidano la Valsanterno, Casumaro a Castelbolognese. X Martiri ok nel derby, Centese con la capolistaCol Masi Torello Voghiera di riposo e inchiodato a 11 punti in piena lotta per non retrocedere, con una striscia aperta di sei sconfitte consecutive,...