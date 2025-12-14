Promozione | i porottesi sbancano Gallo col gol di Bini Oggi Bonacorsi e compagni sfidano la Valsanterno Casumaro a Castelbolognese X Martiri ok nel derby Centese con la capolista

Nel weekend si sono disputate le ultime sfide del girone di andata di Promozione, con risultati importanti e scontri decisivi. La promozione vede protagonisti i porottesi, che hanno sbancato Gallo grazie al gol di Bini, e altre formazioni impegnate in partite cruciali, tra cui il derby Martiri e il duello tra Valsanterno e Centese.

Col Masi Torello Voghiera di riposo e inchiodato a 11 punti in piena lotta per non retrocedere, con una striscia aperta di sei sconfitte consecutive, il girone di andata di Promozione si chiude con il big match tra la capolista Valsanterno e la formazione più in forma del momento, ovvero la Centese di mister Di Ruocco. E’ da sottolineare la striscia positiva di Bonacorsi e compagni, che non perdono dalla seconda giornata (1-2 col Felsina) e hanno collezionato sette vittorie e sei pareggi nelle successive tredici partite, salendo al momentaneo terzo posto in classifica. La distanza dalla vetta è ancora considerevole, nove punti, ma attenzione alla partita di oggi: in caso di successo la Centese potrebbe riaprire un campionato fin qui dominato in lungo e in largo dal Valsanterno, che ha sei lunghezze di vantaggio sul Valsetta Lagaro, impegnato in trasferta sul verde di Castenaso. Sport.quotidiano.net

