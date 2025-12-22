Melendugno capolavoro a Roma | il 2025 si chiude nel mito È secondo posto solitario

ROMA – Se fosse un film, sarebbe un kolossal. Se fosse un brano musicale, sarebbe una pizzica travolgente capace di ammaliare anche la Capitale. La Narconon Volley Melendugno chiude il suo 2025 con un'impresa che riscrive i confini del volley salentino, espugnando il prestigioso Palazzetto dello Sport di Roma. Il capolavoro di Natale: Melendugno espugna Roma e scrive la storia del volley salentino. Gara Unica Quarti di finale 17-12-2025 – Coppa Italia Serie A2. Coppa Italia Frecciarossa A2 – La prima Semifinale sarà Costa Volpino-Melendugno, Talmassons aspetta una tra Roma e Padova. Roma-Melendugno è la partitissima della 5a di ritorno - Dopo i tre match dei quarti di Coppa Italia l'A2 torna in campo per un altro turno importante in vista della qualificazione per la Pool promozione.

Pallavolo A2F GirA – Roma-Melendugno: al Palazzetto dello Sport è sfida totale per il primato di Natale - Il sipario della Serie A2 Femminile si alza su quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato il "cinepanettone" del volley italiano: un big match d’alta quota che profuma di promozione e amb ... ivolleymagazine.it

Roma e Melendugno non mollano, Talmassons senza rivali - I successi delle formazioni di Cuccarini e Giunta a Messina e contro Marsala rendono ancor più incerto il Girone A, la capolista del Girone B passa anche ad Imola e allarga il gap con le inseguitrici ... corrieredellosport.it

