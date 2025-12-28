una nuova ambulanza per la croce rossa

Nuova ambulanza per la Croce Rossa di San Severino. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo mezzo da soccorso base, dal valore di circa 98mila euro. Sostituirà l’ormai vecchia ambulanza che, dopo quasi vent’anni di onorato servizio, è stata posta a riposo. Anche nel corso dell’ultimo anno l’impegno dei volontari settempedani della Cri è stato incessante: hanno percorso 304.443 chilometri ed effettuato ben 3.148 trasporti, assistendo migliaia di persone. La Croce Rossa locale garantisce quotidianamente la copertura dei servizi di trasporto sanitario, sia per privati che in convenzione con l’Ast, oltre al prezioso servizio con pulmino per persone con disabilità e ai servizi di taxi sociale e sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

