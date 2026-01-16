Lorenzo Musetti riceve un aiuto da Baez | numero 5 del mondo salvo ora gli Australian Open

Lorenzo Musetti si avvicina agli Australian Open con il miglior piazzamento della carriera, arrivando al numero 5 del mondo. Dopo aver mantenuto questa posizione, il tennista toscano si prepara per il primo Slam della stagione, in programma a Melbourne dal 18 gennaio. L'attenzione si concentra sulle sue prestazioni e sulle sfide che lo attendono nel torneo più importante dell'inizio anno.

Lorenzo Musetti si presenterà agli Australian Open da numero 5 del mondo: il toscano ha difeso il proprio piazzamento nella top-5 in vista del primo Slam della stagione, che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano rischiava di essere sorpassato dallo statunitense Ben Shelton e di scivolare al sesto posto nel ranking ATP in vista dell'avventura in terra oceanica: l'americano avrebbe scavalcato il nostro portacolori nella graduatoria internazionale in caso di qualificazione alla finale del torneo ATP 250 di Auckland, ma non è riuscito nel proprio intento. L'argentino Sebastian Baez si è rivelato un buon alleato di Lorenzo Musetti, sconfiggendo Ben Shelton ai quarti di finale con il punteggio di 7-5, 6-3 in una partita spalmata su due giorni sul cemento neozelandese.

