Cicoli sotto attacco del M5S | Sanità privata e spot social Non basta togliere un video

Il M5S critica il comportamento di un dirigente di livello elevato coinvolto in un video promozionale di un centro sanitario privato. Loro affermano che non basta aver eliminato il video per recuperare la fiducia, e chiedono che la politica esca dalla gestione della sanità. La polemica si concentra sulla presenza di spot social e sull’uso di ruoli pubblici per promuovere strutture private.

"Fuori la politica dalla sanità". Ruggeri (M5s) cala l’affondo sul ‘caso Cicoli’. "È assolutamente inappropriato che un dirigente di questo livello si presti a promuovere un centro privato, e il fatto che il video incriminato sia stato prontamente rimosso non basta a ripristinare la fiducia". L’intervento arriva dalla capogruppo regionale e coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, che usa toni durissimi sulla vicenda che coinvolge il primario di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Fano e Pesaro, Claudio Cicoli. Il caso nasce dalla pubblicazione, poi rimossa, di uno spot social in cui il medico promuoveva una propria collaborazione con un centro privato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

