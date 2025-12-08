Evam basta passerelle L’azienda sotto attacco del Patto per il Nord
"Evam non è una passerella". Lo scrivono da 'Patto per il nord Massa' sulla azienda dell'acqua, chiedendo le dimissioni dell'amministratore delegato Massimo Gelati. In sostanza si chiede un maggior impegno per salvaguardare i posti di lavoro e un cambio di rotta a livello commerciale. "Negli ultimi anni abbiamo assistito per Evam a un modo di operare che ha privilegiato l'apparenza rispetto alla sostanza - scrivono dal movimento -, eventi mondani, iniziative superficiali, bad ambassador, gare di spaghetti alle arselle, presenze di facciata come il Lucca Comics e molte altre attività prive di una reale strategia commerciale.
A Massa (MS) il Comune ricapitalizza EVAM S.p.A., società partecipata che estrae e commercializza l'acqua Fonteviva, con 750.000€ di soldi pubblici, mentre l'azienda negli ultimi anni ha speso quasi 1 MILIONE € l'anno in costi per servizi — tra cui promoz
