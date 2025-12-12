VIDEO Il terzo spot natalizio di Udine sui social del Comune

Il Comune di Udine torna a promuovere il Natale con un video spot dedicato, giunto alla sua terza edizione. Con questa iniziativa, l'amministrazione intende valorizzare le tradizioni e l'atmosfera festiva della città, coinvolgendo la comunità attraverso i social media e creando un momento di condivisione e spirito natalizio per cittadini e visitatori.

Per il terzo anno di fila il Comune di Udine sceglie un video spot per promuovere il Natale in città. Dopo le campionesse olimpiche Giulia Rizzi e Mara Navarria protagoniste nel 2024, quest'anno la promozione è un mix di location del centro e persone che si godono le attività in città, tra.

