Sicilia ciclone Harry devasta agrumeti | agricoltori chiedono stato di calamità e fondi immediati

Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia, causando ingenti danni agli agrumeti e lasciando gli agricoltori senza raccolto. Le raffiche di vento e le piogge intense hanno distrutto vaste aree di coltivazione tra Catania, Siracusa e altre province, portando alla perdita di intere produzioni. Gli agricoltori chiedono ora lo stato di calamità e fondi immediati per riparare i danni e riprendere l’attività.

Ciclone Harry: L'Agrumicoltura Siciliana Chiede lo Stato di Calamità. La Sicilia è in allerta per il ciclone Harry, che ha devastato le campagne agrumicole di Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Enna e Palermo. Il presidente del Distretto produttivo agrumi di Sicilia, Giosuè Arcoria, ha lanciato un appello urgente al governo nazionale per dichiarare lo stato di calamità, mentre il deputato regionale Giuseppe Lombardo sollecita l'attivazione di fondi extra regionali per sostenere un settore vitale per l'economia dell'isola. Danni Diffusi e Richiesta di Intervento Immediato. Il ciclone Harry ha causato danni ingenti all'agrumicoltura siciliana, con perdite stimate tra il 40% e il 100% della produzione in alcune zone.