Ciclone Harry Regione | ristori estesi alle imprese che non ricadono sui litorali

Il ciclone Harry ha provocato danni in tutta la Sicilia, portando la Regione a decidere di estendere i ristori alle imprese non costiere. La decisione arriva dopo aver valutato i danni alle attività agricole e alle aziende che operano nell’entroterra, colpite dalla forte pioggia e dal vento. In particolare, molte imprese di piccola e media dimensione hanno subito danni a strutture e attrezzature. La Regione ha quindi deciso di aiutare anche queste realtà, che spesso restano fuori dagli interventi tradizionali. La nuova misura si applica a tutti i settori coinvolti.

Presidente Schifani: "Risposte rapide e concrete alle comunità colpite". La Regione estende i contributi straordinari per i danni del ciclone Harry alle imprese che non ricadono sui litorali La Regione Siciliana estende i contributi straordinari per i danni del ciclone Harry alle imprese che non ricadono sui litorali e hanno subito danni diversi da quelli causati dalle mareggiate. L'avviso, gestito dal dipartimento regionale delle Attività produttive e da Irfis, segue quello già pubblicato nei giorni scorsi che riguardava, invece, stabilimenti balneari e aziende attive sulle zone costiere. "Grazie alle agevolazioni previste da questo avviso – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – vogliamo agevolare l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive dei territori colpiti.